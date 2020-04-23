В Украине появились "белые" регионы с коронавирусом: что важно знать

Коронавирус в Украине сегодня, 23 апреля, побил очередной антирекорд. За последние сутки зафиксировали 578 новых случаев COVID-19. Теперь на карте Украины появились сразу несколько "белых" регионов с коронавирусом. Что об этом известно - читайте в материале Styler.

Так, согласно маркировке Центра общественного здоровья Украины, регионы с более тысячей заболевших обозначаются белым цветом, области с 500-1000 заболевшими светло-голубым, и так далее. Чем меньше случаев - чем темнее цвет области на карте.

Еще вчера, 22 апреля, в стране был один только "белый" регион - Черновицкая область, где еще 3 марта был выявлен первый случай коронавируса в стране. Сегодня же к "белым" регионам добавился Киев - 1059 случаев, на Буковине - 1140 заболевших.

Карта распространения коронавируса в Украине на 23 апреля (фото: facebook.com/phc.org.ua)

Отметим, что 20 апреля зафиксировали резкое снижение количества заболевших, но потом оказалось, это связано с Пасхой, 19 апреля. Из-за праздника люди попросту не обращались за помощью, а семь областей и вовсе не проводили тесты.

Ранее мы писали, что в Украине продлили карантин до 11 мая, но при этом произошло некоторое смягчение ограничительных мер.