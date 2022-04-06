В Украине появилась аллея со 165-ю детскими книгами: кричащие фото, которые должен увидеть мир

В честь погибших в Украине детей провели акцию в городе Тульчин Винницкой области. Там появилась аллея со 165-ю детскими книгами.
Об этом сообщает Тульчинская городская территориальная община.
Сейчас известно, что больше всего пострадавших детей на Киевщине, Харьковщине и Донетчине. Всего пострадало 466 детей (167 погибло - по состоянию на 6 апреля, 279 получили ранения). К сожалению, эти цифры не окончательны.
В Тульчине библиотечные работники выложили 165 детских книги в память о детях, которые уже никогда их не прочтут.
"Невозможно представить боль, которую чувствует мать, потеряв самое дорогое - своего ребенка. Нельзя оправдать нелюдей, которые целенаправленно отбирают жизнь у беззащитных, ни в чем не повинных украинцев. Вечная память ангелочкам, которые сейчас защищают небо над Украиной", - говорится в сообщении.
Фото: facebook.com/radatulchin
Раньше подобная акция была проведена во Львове. Тогда, 18 марта, количество погибших в Украине детей насчитывало 109.
Отметим, что по состоянию на 6 апреля стало известно уже о 167 погибших от рук оккупантов детей.
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