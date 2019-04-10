В Украине подорожало практически все: шокирующие цифры

Рост цен и подорожание продуктов, товаров и услуг в Украине продолжается. Стало известно, что за первый квартал текущего 2019-го года инфляция в годовом измерении замедлилась с 9,8% до 8,6% за прошлый год.

В то же время в марте 2019-го потребительские цены в Украине выросли на 0,9% по сравнению с последним месяцем зимы, когда цены увеличились на 0,5%. Цены на продукты и товары в Украине растут и дальше, констатируют экономисты.

Такие данные недавно обнародовала Государственная служба статистики Украины. Например, в целом по Украине с начала этого года цены выросли на 2,4%, но в то же время в годовом измерении (к марту 2018-го года) инфляция замедлилась до 8,6% с 8,8%.

Что именно подорожало в Украине?

Судя по данным, продукты в среднем за март повысились в цене на 0,4%, овощи – на 2,4%, фрукты – на 1,7%. Вместе с тем, яйца в марте подешевели на 5,0%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,9%. Одежда и обувь в Украине подорожали сильнее – на 11,3%. В то же время жилищно-коммунальные услуги (газ, вода, жилье и другие) выросли в цене не слишком кардинально – всего на 0,3%.

В то же время бытовая техника и разные предметы домашнего обихода, наоборот, подешевели. Цена на них снизилась на 0,2%. Услуги здравоохранения подорожали на 0,4%, общественный транспорт - на 0,5%, а связь подорожала на 2,2%.

При этом отдых и культура выросли в цене на 0,2%, образование в Украине подорожало на 0,1%, рестораны и гостиницы - на 0,7%.

Фото: Очередной рост цен произошел в Украине в марте 2019 года (коллаж РБК-Украина)

Кстати, в марте базовая инфляция выросла до 1,2 с 0,2% в феврале и 0,3% в январе соответственно. Но при этом в годовом измерении заметно, что она в целом снизилась до 7,6% с 7,8% по итогам февраля и с 8,3% – по итогам января.

Напомним, ранее эксперт рассказал, как подорожают продукты и другие товары после выборов президента Украины. По его словам, рост цен происходит не только из-за выборов, а и по многим другим причинам.

Так, например, сказывается фактор сезонности и будущие пасхальные праздники, во время которых украинцы будут покупать больше продуктов. Из-за популярности некоторых товаров цена на них будет традиционно повышаться, уверен он.

Кроме того, сообщалось, как выборы президента Украины повлияют на экономику. Согласно прогнозу экономиста, колоссальных потрясений ожидать украинцам не стоит, кто бы ни победил на выборах.