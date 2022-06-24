В Украине подорожал популярный овощ, который любят все

Сколько сейчас стоят огурцы

Цена на тепличный огурец сейчас стартует 30-45 грн/кг, что в среднем на 33% дороже чем неделей ранее.

Причины подорожания

Причиной подорожания тепличных овощей на украинском рынке является существенное уменьшение предложения, что обусловлено снижением темпов уборки урожая из-за погодных условий.

Кроме того, в этом сезоне многие фермерские хозяйства не захотели выращивать огурцы второго севооборота или сократили площади под ними в пользу помидоров. Очень большую роль сыграла и погода в последнее время.

На данном этапе огурец на украинском рынке все же стоит среднем в 6,7 раза дороже, чем в конце июня прошлого года.

Эксперты уверены, что ситуация на рынке кардинально изменится, как только установится благоприятная погода, что приведет к резкому увеличению поставок огурца из летних теплиц.