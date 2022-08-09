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В Украине подешевела гречка: где сейчас выгодно покупать

Фото: В Украине подешевела гречка (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Цена на гречку, как и прогнозировалось в начале августа, снизилась. Пока обвала не случилось, но тенденция уже наметилась.

Где и за сколько нынче можно купить кило гречневой крупы - читайте ниже в нашем материале Styler.

Как изменилась цена

По данным ресурса Минфин, гречка по сравнению с июлем, подешевела на 3 гривны. Средняя цена крупы сейчас 88,60.

Скриншот: как изменилась стоимость гречки в Украине

Сколько стоит гречка в супермаркетах

Сейчас на развес гречку в супермаркетах купить сложно, а вот вариантов фасованной крупы немало. Предлагаются упаковки 400 г, 450 г, 800 г, 900 г, 1 кг.

Самая низкая цена за 1 кг - в Ашане (собственная марка) - 88 грн, ТМ Хуторок (800 г) - 82 грн.

Скриншот: цены на гречку в Ашане

В NOVUS цены на крупу выше. 1 кг ТМ Marka Promo - 91,89 грн.

Скриншот: цены на гречку в Новусе

В АТБ гречку "собственной марки" можно приобрести за 91,90 грн за 1 кг.

Скриншот: цены на гречку в АТБ

Причины снижения стоимости

По словам Светланы Литвин, аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), гречка может дешеветь благодаря новому урожаю крупы.

"Наиболее заметное снижение должно касаться гречки, поскольку в этом году возник определенный дефицит на данный продукт из-за ажиотажного спроса на фоне войны. И как раз урожай нового года может исправить ситуацию с высокой ценой гречки", - отметила она.

Поскольку урожай гречихи собирают в конце августа, вероятно, стоимость крупы может снизиться больше.

Ранее мы писали, в каком случае употребление гречки может оказаться вредным.

Также сообщалось, чем можно заменить гречку в рационе.

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гречка