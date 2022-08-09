В Украине подешевела гречка: где сейчас выгодно покупать

Цена на гречку, как и прогнозировалось в начале августа, снизилась. Пока обвала не случилось, но тенденция уже наметилась.
Где и за сколько нынче можно купить кило гречневой крупы - читайте ниже в нашем материале Styler.
По данным ресурса Минфин, гречка по сравнению с июлем, подешевела на 3 гривны. Средняя цена крупы сейчас 88,60.
Скриншот: как изменилась стоимость гречки в Украине
Сейчас на развес гречку в супермаркетах купить сложно, а вот вариантов фасованной крупы немало. Предлагаются упаковки 400 г, 450 г, 800 г, 900 г, 1 кг.
Самая низкая цена за 1 кг - в Ашане (собственная марка) - 88 грн, ТМ Хуторок (800 г) - 82 грн.
Скриншот: цены на гречку в Ашане
В NOVUS цены на крупу выше. 1 кг ТМ Marka Promo - 91,89 грн.
Скриншот: цены на гречку в Новусе
В АТБ гречку "собственной марки" можно приобрести за 91,90 грн за 1 кг.
Скриншот: цены на гречку в АТБ
По словам Светланы Литвин, аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), гречка может дешеветь благодаря новому урожаю крупы.
"Наиболее заметное снижение должно касаться гречки, поскольку в этом году возник определенный дефицит на данный продукт из-за ажиотажного спроса на фоне войны. И как раз урожай нового года может исправить ситуацию с высокой ценой гречки", - отметила она.
Поскольку урожай гречихи собирают в конце августа, вероятно, стоимость крупы может снизиться больше.
Ранее мы писали, в каком случае употребление гречки может оказаться вредным.
Также сообщалось, чем можно заменить гречку в рационе.