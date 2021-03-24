В Украине побит рекорд смертности от COVID-19: печальная статистика

Где наибольшая смертность?

Судя из данным, обнародованным на сайте, больше всего от COVID-19 человек за минувшие сутки умерли в Киеве - аж 49 летальных случаев.

Не утешительная статистика в Одесской области, которая часто попадала в скандалы из-за несоблюдения карантинных ограничений. Там число жертв за последние 24 часа достигло отметки 28. На одну жертву меньше - на Закарпатье.

В Донецкой и Винницкой областях жертвами COVID-19 23 марта стали 20 граждан. На Прикарпатье за сутки умерло 19 человек.

Добавим, что за все время эпидемии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 30 773 украинцев.

23 марта установлен рекорд смертности от коронавируса в Украине (covid19.rnbo.gov.ua)

Где больше всего выздоровело людей?

В то же время в Ивано-Франковской области - самый высокий показатель выздоровления от коронавируса. Там за сутки болезнь преодолели 817 пациентов.

На втором месте по этому показателю - Киевская область. Там выздоровел 478 человек.

Замыкает "тройку лидеров" Винницкая область, где от коронавируса вылечились 458 граждан.

Инфографика выздоровления от коронавируса в Украине (covid19.rnbo.gov.ua)