В Украине планируют создать вакцину от COVID-19 в форме таблетки

Львовские ученые работают над разработкой украинской вакцины от коронавируса. Причем рассматривается вариант создания препарата в форме таблетки. Такое заявление сделал директор Института биологии клетки НАН Украины академик Андрей Сибирный.

Об этом говорится в пресс-службе НАН Украины.

Так, во время разработки вакцины в лаборатории Института биологии клетки НАН Украины у ученых возникла идея создать такую форму вакцины.

Ученые говорят, что вакцина-таблетка - это уже следующий проект. А сейчас ученые работают сразу над тремя проектами: разработкой вакцины от COVID-19, созданием нового антибиотика широкого спектра действия и разработкой биосенсоров.

Так, на разработку вакцины от коронавируса львовские ученые получили почти 10 миллионов гривен.

Для ее создания украинские ученые используют дрожжи, ведь по схожему принципу работают и зарубежные вакцины.

"Такие вакцины, вот Новавакс, она тоже белковая вакцина. Это так же белок коронавируса, но синтезируется он не в дрожжах, а в клетках насекомых", - рассказывает Андрей Сибирный.

На сегодня ученые уже прошли начальные этапы в создании вакцины от COVID-19. Разработать препарат планируют до конца этого года, но после этого ее нужно будет еще испытать - сначала на лабораторных мышах.