В Украине перестали прививать младенцев от БЦЖ: уже месяц нет вакцин

В Украине в роддомах закончилась вакцина от БЦЖ и новорожденных уже почти месяц не прививают от туберкулеза. Оказывается, у болгарской вакцины закончился срок годности, а новую - правительство так и не закупило.

"Уже месяц во всех роддомах Украины нет БЦЖ. Истекла годность 500 000 доз болгарской вакцины, купленной ЮНИСЕФ за бюджетные деньги 2017 года. Ни МОЗ, ни ЮНИСЕФ никак не комментируют происходящее. Вакцина БЦЖ была создана во Франции в 1913 году. В июле 2021 мир отметит 100 лет с момента введения вакцины новорожденным", - пишет Волянский.

Что такое вакцина БЦЖ

Это вакцина от туберкулеза, которую производят из штамма ослабленной живой бычьей туберкулезной палочки, которая утратила вирулентность для человека, так как выращена в искусственной среде. Это единственная противотуберкулезная вакцина в мире. Она относительно безопасная и недорогая, для иммунитета достаточно одной дозы.

По данным исследований, вакцина БЦЖ также эффективна в борьбе с проказой, может защищать от язвы Бурули и других нетуберкулезных микобактериозов. Ее также используют в лечении рака мочевого пузыря. С середины 1950-х годов эта вакцина стала обязательной. Она обеспечивает защиту новорожденных от туберкулеза, особенно от милиарной формы и туберкулезного менингита.

Вакцина БЦЖ и коронавирус

В 2020 году эпидемиологи заметили, что в странах, где население прививается БЦЖ, наблюдается относительно низкий уровень заболеваемости и смертности от коронавируса. Клинические исследования проведены не были, поэтому эти данные большинство ученых ставят под сомнение.

Когда нужно водить вакцину БЦЖ

Как отмечает Волянский, у этой вакцины есть побочные эффекты и в истории есть случаи, когда младенцы погибали. Однако в большинстве случаев это было связано с наличием сопутствующих врожденных заболеваний.

"Как уйти от этих рисков? Очень просто. Вводить БЦЖ в 6 месяцев. Когда уже понятно – нормально ли развивается ребенок. Много десятилетий существовало общепринятое мнение, что БЦЖ не защищает от заболевания туберкулезом, но эффективна против тяжелых форм у детей. Какие-либо полевые исследования провести было практически невозможно, так как охват вакцинации составлял практически 100%", - пишет специалист.

БЦЖ в Украине

В Украине в разные годы были уже проблемы с вакцинацией детей БЦЖ, но в 2016 году проблема была решена и благодаря ЮНИСЕФ вакцины были снова привезены.

"Спустя 5 лет проанализировав заболеваемость в разных возрастных группах можно сказать следующее. Заболеваемость среди взрослых и подростков 15-17 лет в течение последних 10 лет неуклонно снижалась. Заболеваемость среди детей 0-14 лет стабильна на уровне 9 случаев на 100 000. В 2015-2016 году резко выросло количество случаев туберкулеза у детей среди детей до года. В 2016-2017 такое же резкое увеличение произошло в возрастной группе 1-4 года", - добавил Волянский.