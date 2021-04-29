В Украине из-за пандемии изменились условия зачисления в первые классы

В Украине изменились правила зачисления детей в первые классы. Это связано с пандемией коронавируса. Теперь школам запрещено проводить различные вступительные конкурсы.

Речь идет о всех мероприятиях, которые направлены на проверку знаний детей, их умений или иных компетенций. Вступительные конкурсы разрешены только в специализированных или частных учебных заведениях.

Кроме того, для поступления ребенка в школу необязательно идти туда самому. Подать документы разрешается по электронной почте. При этом даже нет необходимости в электронной цифровой подписи.

Отметим, что дату приема заявлений каждый регион будет определять самостоятельно.