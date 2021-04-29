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В Украине из-за пандемии изменились условия зачисления в первые классы

Автор: Роман Мирончук

В Украине изменились правила зачисления детей в первые классы. Это связано с пандемией коронавируса. Теперь школам запрещено проводить различные вступительные конкурсы.

Об этом сообщило Министерство образования.

Речь идет о всех мероприятиях, которые направлены на проверку знаний детей, их умений или иных компетенций. Вступительные конкурсы разрешены только в специализированных или частных учебных заведениях.

Кроме того, для поступления ребенка в школу необязательно идти туда самому. Подать документы разрешается по электронной почте. При этом даже нет необходимости в электронной цифровой подписи.

Отметим, что дату приема заявлений каждый регион будет определять самостоятельно.

Напомним, что в Киеве с субботы, 1 мая, ослабляют жесткий локдаун. В это время будет запущен транспорт и откроются ТРЦ и фитнес-залы, а школы и садики будут работать с 5 мая согласно праздничному графику.

Дети будут учиться 5, 6, 7 мая. После этого будет три дня выходных, связанных с празднованием Дня победы. После этого занятия начнутся с 11 числа.

Мы также писали о том, что украинские школьники могут продолжить обучение летом 2021 года из-за пандемии коронавируса и большого количества каникул. При этом решение о занятиях летом будут принимать сами школы.

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