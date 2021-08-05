В Украине ожидаются грозовые ливни и усиление ветра до 15-24 м/сек

Изменения погоды на западе страны с 6 по 9 августа будут достаточно интенсивными. Если в пятницу в регионе пройдут дожди с грозами и ветром, то в субботу осадки могут быть только местами, не такие обильные, как в пятницу. А в воскресенье потеплеет до +28 °С, дожди прекратятся и станет преимущественно солнечно. Даже в высокогорье будет тепло, днем +23 °С. В понедельник регион снова под влиянием неустойчивых воздушных масс и малоактивных атмосферных фронтов - снова дожди и очередное снижение температуры, и снова прогремят грозы.

Восток Украины в выходные и в понедельник будет изнывать от жары, в Луганской области до +36 °С, немного прохладнее в Харьковской - до +33 °С, в Донецкой - до +34 °С. В выходные дни в восточном регионе местами могут пройти грозовые дожди

На юге Украины жара продолжается. В пятницу небольшая облачность, до +34 °С, в Одесской области есть вероятность грозовых дождей. В субботу небо затянет облаками, могут пройти точечные грозы и ливни. В Крыму дожди ожидаются и в воскресенье. Понедельник в регионе будет солнечным и жарким, до +32 °С.

В пятницу в центре Украины местами могут пройти грозовые дожди с ураганным ветром. В выходные погода будет характеризоваться сдержанностью, +25…+28 °С. Но в Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях в субботу и воскресенье не избежать эпизодических гроз и дождей.

На севере страны самой жаркой и сухой в пятницу будет Сумская область, до +32 °С. В остальных областях северного региона Украины накануне выходных +24…+27 °С, дожди, ливни, грозы. В выходные дни в Сумской области +26…+30 °С, грозы, дожди. В остальных областях комфортная температура воздуха до +26 °С, и осадки если и пройдут, то небольшие и местами.

В Киеве в пятницу будет пасмурно с прояснениями, до +24 °С, ожидаются грозы и дожди, сопровождаемые сильным ветром. В выходные и в первый рабочий день недели потеплеет до +28 °С. Самым комфортным днем в этот период может стать воскресенье, 8 августа: +26 °С, ясно. Это про такие дни говорят, что они нам даны, чтобы почувствовать дыхание жизни, ощутить красоту лета, чтобы потом, в дождливом ноябре вспоминать с улыбкой про медовый запах августа.