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В Украине откроют пункты тестирования на COVID-19: результат за полчаса

STYLERКоронавирус    07.04.2020 - 09:24
В Украине откроют пункты тестирования на COVID-19: результат за полчаса
Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

Мобильные пункты тестирования на коронавирус будут открываться по всей стране

Коронавирус в Украине диагностировали уже у более 1,4 тысячи человек, и каждый день тестируют на COVID-19 около тысячи человек. В Минздраве рассказали о планах открытия мобильных пунктов для быстрого тестирования на вирус, где результат можно будет получить в течение 30 минут.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в прямом эфире "Свободы слова" на ICTV.

По словам Ляшко, по всей стране планируют запустить сеть мобильных пунктов тестирования. Туда можно будет приехать на авто, сдать тест, а через полчаса получить результат.

Чиновник заявил, что Украина готова к тому, чтобы проводить до 30 тысяч исследований каждую неделю. А дальнейшая стратегия тестирований позволит проводить почти в три раза больше - до 80 тысяч тестов в неделю.

Отметим, что мобильные пункты для тестирования на коронавирус уже начали появляться в Киеве. А в Днепре уже начали массовое тестирование на коронавирус, из-за чего количество заболевших удвоилось всего в течение суток.

Палатка для тестирования на коронавирус в Киеве (видео: YouTube/5 канал)

Ранее мы писали какие маски запрещено использовать после ужесточения карантинных мер с 6 апреля.

Также сообщалось, что коронавирус выявили у народной артистки РФ 70-летней Надежды Бабкиной. Певицу ввели в медикаментозную кому.

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