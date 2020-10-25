В Украине волна суицидов в больницах для COVID-пациентов: что известно

В Харькове пациент с коронавирусом совершил самоубийство (коллаж: РБК-Украина)

В больницах, где лечат коронавирус, самоубийства случаются не в первый раз

В Украине произошло еще одно самоубийство в больнице, где лечат пациентов с коронавирусом. На этот раз трагедия случилась в Харькове утром 25 октября с 69-летним мужчиной.

Сообщение о происшествии поступило в полиции около 9:20 от медицинского персонала, сообщает Kharkiv Today.

Мужчина лежал на лечении в "чернобыльской" больнице, и его состояние было тяжелым.

"Болезнь протекала очень в тяжелой форме. Он был на аппарате ИВЛ в реанимации. Пациент был спокоен, адекватен... не было каких-то попыток. Видимо это произошло на фоне кислородной недостаточности, на фоне гипоксического состояния мозга, психопатии..." - рассказала руководитель больницы Ирина Пирогова.

В отделе коммуникации полиции Харьковской области сообщают, что информацию зарегистрировали в Шевченковском отделе полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, что буквально неделю назад в Киеве в течение суток двое пациентов с коронавирусом покончили жизнь самоубийством. Первый случай произошел в Александровской больнице с женщиной, она выбросилась из окна четвертого этажа. Затем на Оболони в Клинической городской больнице №8 из окна выбросился мужчина. У него также был диагностирован COVID-19.

Еще два пациента с коронавирусом выбросились из окон Киевской городской больницы №4, которая находится на улице Соломенской, 17, в сентябре. Все произошло в течение двух дней.