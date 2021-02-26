В Украине очередной случай отравления: две девочки наглотались таблетками

По словам заместителя директора областного центра экстренной медицинской помощи Максима Новикова, сегодня около двух часов дня на спецлинию "103" им поступил звонок от одной из пострадавших. На вызов отправили "скорую".

Бригада медиков оказала подросткам первую помощь при отравлении и доставила в больницу. В настоящее время их состояние удовлетворительное.

"Помощь девушкам предоставлена ​​в полном объеме. Ничего жизни и здоровью девушек не угрожает", - сказал главный врач детской больницы Игорь Змысля в эфире программы "Сегодня Главное".

Как добавил Новиков, подростки пока не признаются, почему принимали медпрепараты.

Так, в настоящее время не известно, участвовали ли школьницы в опасных челленджах в соцсетях, от которых уже пострадали в последнее время несколько подростков в разных областях Украины, а одна девочка - в Боярке - даже погибла.

Во время инцидента, когда подружки в квартире наглотались таблетками, родители были на работе.

В полиции зарегистрировали данный факт, рассказал представитель полиции Сумской области Владимир Крупецкий.