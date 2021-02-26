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В Украине очередной случай отравления: две девочки наглотались таблетками

Новина українською → Сумы, Пятница 26 февраля 2021 21:44
В Украине очередной случай отравления: две девочки наглотались таблетками В Сумах девочки отравились таблетками (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Сумах две 16-летние девочки отравились таблетками, которыми наглотались в квартире одной из школьниц. Подростки были госпитализированы в областную детскую больницу.

Об этом 26 февраля передает "Суспільне. Новини".

По словам заместителя директора областного центра экстренной медицинской помощи Максима Новикова, сегодня около двух часов дня на спецлинию "103" им поступил звонок от одной из пострадавших. На вызов отправили "скорую".

Бригада медиков оказала подросткам первую помощь при отравлении и доставила в больницу. В настоящее время их состояние удовлетворительное.

"Помощь девушкам предоставлена ​​в полном объеме. Ничего жизни и здоровью девушек не угрожает", - сказал главный врач детской больницы Игорь Змысля в эфире программы "Сегодня Главное".

Как добавил Новиков, подростки пока не признаются, почему принимали медпрепараты.

Так, в настоящее время не известно, участвовали ли школьницы в опасных челленджах в соцсетях, от которых уже пострадали в последнее время несколько подростков в разных областях Украины, а одна девочка - в Боярке - даже погибла.

Во время инцидента, когда подружки в квартире наглотались таблетками, родители были на работе.

В полиции зарегистрировали данный факт, рассказал представитель полиции Сумской области Владимир Крупецкий.

Напомним, что на днях в Доброполье школьница наглоталась таблеток - 15-летняя девочка выпила лекарства из домашней аптечки и попала в больницу с отравлением.

Ранее сообщалось, что стали известные детали страшной трагедии в Боярке, где отравились ученицы лицея.

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