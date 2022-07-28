В Украине уже новый подтип Омикрона: работает ли против него вакцина

В Украине уже зафиксирован новый подвид Омикрона "ВА.5". Сейчас 7 таких случаев удалось зафиксировать в Черновицкой области, но не исключено, что подтип Омикрона уже есть в других регионах.

Коронавирус никуда не исчез



Во-первых, COVID-19 все никуда не пропал. Более того, вирус мутирует и пытается уклониться от иммунного ответа. Во-вторых, Украина мало чем отличается от европейских стран, где этот подтип активно распространяется.

Сейчас достаточно немного исследований, которые могли бы дать ответ на вопрос, приводит ли этот подтип к большему количеству тяжелых случаев и смертей. Однако, по данным ВОЗ, в Европе их количество действительно растет. Пока прямых доказательств связи между этими двумя событиями нет, ведь исследования продолжаются.

Защитит ли вакцина?

Имеющаяся информация свидетельствует, что получение бустерной дозы значительно повышает уровень образования нейтрализующих антител даже против этого подтипа вируса.



Также исследования клеточного иммунитета указывают, что Т-клетки образованные в теле человека после трех доз мРНК вакцины, сохраняют свою эффективность против штамма "Омикрон". Именно клеточный иммунитет связывается с защитой против тяжелого течения инфекции, госпитализации и смерти.