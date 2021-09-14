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В Украине новые правила карантина: куда теперь не пустят без прививки

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Вторник 14 сентября 2021 08:36
В Украине новые правила карантина: куда теперь не пустят без прививки Фото: В Украине изменили правила карантина (facebook.com/EuropeanCommission)
Автор: Людмила Жукова

Новые правила карантина из-за коронавируса одобрили в Кабмине. Они касаются "желтых" и "зеленых" ковид-сертификатов.

Об этом говорится в постановлении правительства от 13 сентября. Изменения вступят в силу через 7 дней.

Ковид-сертификаты

Вводятся желтые и зеленые COVID-сертификаты, которые будут информировать о первой и второй дозе вакцинации, а также о результатах тестирования и др.

В документе будет указана информация о вакцинации, отрицательном тесте (действует 72 часа) или выздоровлении от коронавируса.

Привилегии для вакцинированных

При желтом уровне эпидопасности учебные заведения будут работать при наличии у 80% работников хотя бы одной прививки. При красном должна быть 100% вакцинация.

Ограничения желтого уровня прекращают работать, если 80% сотрудников учреждений, которые подпадают под ограничения (спортзалы, музеи и др.), имеют прививку.

В "красной" зоне работать смогут те заведения, где вакцинированы 100% сотрудников двумя дозами. Это касается и всех учебных заведений.

Еще один момент про новые правила такой - если есть "зеленые", "желтые" сертификаты или человек уже переболел, то можно не проходить самоизоляцию при пересечении границы.

Для того, чтобы пользоваться привилегиями, нужно иметь бумажный сертификат либо установить приложение "Дия". Пока еще не ясно, как в "Дие" будет отображаться эта информация, если человек, например, получил только одну дозу прививки.

Как мы ранее писали, как получить сертификат вакцинации в "Дие".

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