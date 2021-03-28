В Украине - новые антилидеры по заболеваемости COVID-19: кому грозит "красная зона"

По данным Минздрава, за последние сутки в Харьковской области обнаружили 1150 новых случаев заболевания коронавирусом (+ 1,14%), общее количество достигло 101 472. В Харьковской области зарегистрировано наибольшее количество новых случаев коронавируса в Украине за минувшие сутки.

Пока говорить о том, что в Харьковской области введут ограничения "красной зоны карантина" не приходится, однако уровень заболеваемости существенно вырос за последние две недели.

Заболеваемость в Харьковской области за последние 30 дней (статистика: google.com)

В Днепропетровской области коронавирус подтвердился за прошедшие сутки у 1083 человек, во Львовской – у 905 пациентов. В Донецкой и Житомирской областях обнаружили 841 и 791 случай заражения соответственно.

При этом по состоянию на субботу, 27 марта, по результатам тестирований, проведенных в течение пятницы, наибольшее количество подтвержденных случаев было зарегистрировано во Львовской (1407), Одесской (1282), Киевской (1273) Днепропетровской (1171), областях и г. Киев (1226).

Кто может перейти в "красную зону"

"Красный" уровень устанавливается на уровне регионов, если в течение трех дней превышены два или более показателя: