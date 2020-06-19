В Украине неожиданно упали цены на популярный овощ

В Украине резко упали цены на помидоры (Фото: freepik.com)

Эксперты объяснили, что происходит с ценами на помидоры в Украине

В Украине начали резко снижаться цены на помидоры. В первую очередь, более доступными для украинцев стали розовые помидоры. И за последнюю неделю цена на этот сорт опустилась ниже, чем за обычные красные помидоры.

Как объясняют эксперты, резкое понижение цены связано с тем, что за последние недели количество предложений выросло в разы, а с 17 июня оптовые рынки начали фактически заваливать этими овощами.

"Особенно сложная ситуация с розовым помидором – его предлагают непропорционального много, поэтому цены на него оказались ниже, чем даже на красный", - объяснили эксперты. Об этом пишет издание "Сегодня".

По данным специалистов, оптовые цены на розовые помидоры опускались уже до 10-15 гривен за один килограмм на реальных сделках. За красные давали от 14 до 16 гривен за один килограмм. Желтые помидоры стоят немного дороже, на реальных сделках за килограмм давали от 15 до 17 гривен за килограмм. Стоит отметить, что цены в течении последних дней поднялись на 3-4 гривны, но и объемы торговли при этом снизились.

"Несмотря на падающие цены, активность оптовиков оценивается как низкая. Все фермеры отмечают, что обилие предложения мешает продавать. Практически все закупщики, после того, как озвучена даже очень приемлемая цена на томат, начинают торговаться, чтобы ее сбить еще более. Многим это удается, особенно если производитель спешит распродать продукцию", - объяснили эксперты.

Стоит отметить, что цены на помидоры в украинских супермаркетах также пошли вниз. Цена за килограмм розовых помидоров неделю назад во многих торговых точках была выше 60 гривен за килограмм, а сейчас ценники опустились ниже 50 гривен.

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Автор: Анна Шиканова