В Украине за неделю гриппом и ОРВИ заболели в 2,5 раза больше человек, чем COVID-19

Гриппом и ОРВИ в Украине болеют чаще, чем COVID-19 (коллаж РБК-Украина)

В Украине за неделю гриппом и ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) заболели почти 172 тысячи человек, что в 2,5 раза больше, чем случаев заражения COVID-19.

Как рассказали в пресс-службе Минздрава Украины, интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на 9,8% больше за аналогичный период 2019-го, однако на 6,3% меньше рассчитанного эпидпорога.

Также сообщается, что с 14 по 20 декабря против гриппа вакцинировали 14 464 человек.

Из всех случаев заболевания гриппом и ОРВИ за неделю 41,1% был зарегистрирован у детей.

В министерстве уточнили, что с начала сезона (с 28 сентября) гриппом и ОРВИ переболело 5,4% населения страны, было госпитализировано 30 460 человек.

Летальные случаи не были зарегистрированы.

Что касается ситуации с коронавирусом, что в Украине за последнюю неделю болезнь была подтверждена у почти 70 тысяч человек, что почти в 2,5 раза меньше, чем заболевших гриппом и ОРВИ в Украине за аналогичный период.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 24 декабря в Украине зафиксировано 11 490 новых подтвержденных случаев COVID-19. Количество активных больных составляет 352 302 человека.

Напомним, что по данным Государственной службы статистики Украины, смертность от COVID-19 превысила уровень гриппа и пневмонии.

Как сообщалось, 24 декабря Минздрав Украины опубликовал план массовой вакцинации населения от коронавируса, который состоит из пяти этапов и имеет 9 групп риска.