UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине нашли тайные свалки с тоннами опасных медицинских отходов, COVID-тестов и пробирок

Автор: Владимир Костырин

Под Киевом и Николаевом обнаружены незаконные свалки эпидемически опасных медицинских отходов с тоннами использованного медицинского инструментария, медицинских COVID-отходов, лекарственных диагностических и дезинфекционных средств, отходов микробиологических лабораторий.

Об этом передали в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Популярные новости
В метро Киева - новый коллапс: фото огромных очередей 10 февраля 2021
Этот симптом говорит об опасной болезни печени: срочно к врачу! 10 февраля 2021
Весны в Украине нормальной не будет, а тепло придет только в мае: новый прогноз 11 февраля 2021
Врач назвал лучшую защиту от коронавируса: эффективнее, чем обычные маски 11 февраля 2021
В метро Киева – коллапс, люди злые: видео с "Контрактовой площади" 09 февраля 2021
Снежный коллапс во Львове: город продолжает засыпать снегом пятый день (фото) 11 февраля 2021
Квашеная капуста может быть очень опасной: диетологи сообщили, кому ее нельзя есть 11 февраля 2021
Концерты 2021 года, которых мы особенно ждем: Hurts, Jay-Jay Johanson и другие 11 февраля 2021
Кабеля режьте, разбирайте, ломайте: рабочие рассказали правду про дворец Путина 10 февраля 2021
В сети рассказали о "подвигах" русских туристов на Занзибаре: как же они "бухают" и матерятся 10 февраля 2021

Сообщается, что представители фирмы-лицензиата свозили их к складским помещениям, непредусмотренных для хранения и утилизации, и просто бросали.

Правоохранители провели обыски в офисных и складских помещениях, которые арендовало предприятие-лицензиат. Какое именно - не уточняется.

Незаконные свалки с СОVID-отходами обнаружили в Киевской и Николаевской областях (фото: npu.gov.ua)

В результате нашли "тонны использованного медицинского инструментария, лекарственных диагностических и дезинфицирующих средств, а также органические медицинские отходы, предметы, загрязненные биологическими жидкостями, отходы медицинских учреждений и микробиологических лабораторий, в том числе деятельность которых связана с СОVID-19".

Следователи полиции Киевской области начали уголовное производство по предварительной правовой квалификации злоупотребление властью или служебным положением (ст. 364 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Представители фирмы свозили СОVID-отходы к складским помещениям (фото: npu.gov.ua)

В настоящее время полиция устанавливает всех виновных.

Также в Нацполиции добавили, что действия правонарушителей могут получить дополнительную квалификацию - по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса.

Видео: Под Киевом и Николаевом полиция обнаружила незаконные свалки медицинских СОVID-отходов

Ранее сообщалось, что около месяца назад под Львовом также обнаружили огромную свалку медицинских отходов.

Напомним также, что в Государственной экологической инспекции рассказали, что делать в случае обнаружения свалки с медицинскими отходами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины полицияКиевская областьНиколаевская областьотходысвалкаКоронавирус
Читайте также
Голубовская объяснила, почему украинцы отказываются получать лечение от COVID-19
Суперзаразный штамм коронавируса обнаружили в США в необычном месте: что известно
Прогноз погоды