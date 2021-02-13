В Украине нашли тайные свалки с тоннами опасных медицинских отходов, COVID-тестов и пробирок

Сообщается, что представители фирмы-лицензиата свозили их к складским помещениям, непредусмотренных для хранения и утилизации, и просто бросали.

Правоохранители провели обыски в офисных и складских помещениях, которые арендовало предприятие-лицензиат. Какое именно - не уточняется.

Незаконные свалки с СОVID-отходами обнаружили в Киевской и Николаевской областях (фото: npu.gov.ua)

В результате нашли "тонны использованного медицинского инструментария, лекарственных диагностических и дезинфицирующих средств, а также органические медицинские отходы, предметы, загрязненные биологическими жидкостями, отходы медицинских учреждений и микробиологических лабораторий, в том числе деятельность которых связана с СОVID-19".

Следователи полиции Киевской области начали уголовное производство по предварительной правовой квалификации злоупотребление властью или служебным положением (ст. 364 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Представители фирмы свозили СОVID-отходы к складским помещениям (фото: npu.gov.ua)

В настоящее время полиция устанавливает всех виновных.

Также в Нацполиции добавили, что действия правонарушителей могут получить дополнительную квалификацию - по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса.

Видео: Под Киевом и Николаевом полиция обнаружила незаконные свалки медицинских СОVID-отходов