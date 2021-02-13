В Украине нашли тайные свалки с тоннами опасных медицинских отходов, COVID-тестов и пробирок
Под Киевом и Николаевом обнаружены незаконные свалки эпидемически опасных медицинских отходов с тоннами использованного медицинского инструментария, медицинских COVID-отходов, лекарственных диагностических и дезинфекционных средств, отходов микробиологических лабораторий.
Об этом передали в пресс-службе Национальной полиции Украины.
Сообщается, что представители фирмы-лицензиата свозили их к складским помещениям, непредусмотренных для хранения и утилизации, и просто бросали.
Правоохранители провели обыски в офисных и складских помещениях, которые арендовало предприятие-лицензиат. Какое именно - не уточняется.
Незаконные свалки с СОVID-отходами обнаружили в Киевской и Николаевской областях (фото: npu.gov.ua)
В результате нашли "тонны использованного медицинского инструментария, лекарственных диагностических и дезинфицирующих средств, а также органические медицинские отходы, предметы, загрязненные биологическими жидкостями, отходы медицинских учреждений и микробиологических лабораторий, в том числе деятельность которых связана с СОVID-19".
Следователи полиции Киевской области начали уголовное производство по предварительной правовой квалификации злоупотребление властью или служебным положением (ст. 364 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.
Представители фирмы свозили СОVID-отходы к складским помещениям (фото: npu.gov.ua)
В настоящее время полиция устанавливает всех виновных.
Также в Нацполиции добавили, что действия правонарушителей могут получить дополнительную квалификацию - по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса.
Видео: Под Киевом и Николаевом полиция обнаружила незаконные свалки медицинских СОVID-отходов
Ранее сообщалось, что около месяца назад под Львовом также обнаружили огромную свалку медицинских отходов.
Напомним также, что в Государственной экологической инспекции рассказали, что делать в случае обнаружения свалки с медицинскими отходами.