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В Украине нашли "свободный от коронавируса" город: вакцинировали 66% взрослого населения

Автор: Дмитрий Войналович

В городе Моршин за почти два месяца не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Одна из причин - массовая вакцинация населения. Ведь в этом населенном пункте по две дозы вакцины получили 66% взрослого населения.

Об этом говорится на Facebook-странице Министерства здравоохранения Украины.

"В городе Моршине Львовской области продолжается пилотный проект по вакцинации против COVID-19 большинства взрослого населения. По крайней мере одной дозой было привито 72,4% жителей, полностью завершили вакцинацию двумя дозами - 66%", - рассказали представители Минздрава.

При этом, говорится в посте, сейчас в Моршине нет зарегистрированных новых больных COVID-19. Последний случай заболевания был зафиксирован 20 июня.

Отмечается, что 90% от всех вакцинированных прививали вакциной Sinovac (CoronaVac). Также прививки осуществляли вакцинами AstraZeneca и Pfizer-BioNTech (Comirnaty).

Кроме того, в Министерстве здравоохранения рассказали, что безопасные и эффективные прививки от COVID-19 получили уже около четырех миллионов украинцев.

А 5 августа в Украине за сутки вообще установили новый рекорд прививок. Вакцину от коронавируса получили почти 170 тыс. человек.

В Моршине перестали болеть на коронавирус (facebook.com/moz.ukr)

Напомним, недавно Moderna заявила о необходимости третьей прививки для вакцинированных от COVID.

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Вакцинация