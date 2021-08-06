В Украине нашли "свободный от коронавируса" город: вакцинировали 66% взрослого населения

"В городе Моршине Львовской области продолжается пилотный проект по вакцинации против COVID-19 большинства взрослого населения. По крайней мере одной дозой было привито 72,4% жителей, полностью завершили вакцинацию двумя дозами - 66%", - рассказали представители Минздрава.

При этом, говорится в посте, сейчас в Моршине нет зарегистрированных новых больных COVID-19. Последний случай заболевания был зафиксирован 20 июня.

Отмечается, что 90% от всех вакцинированных прививали вакциной Sinovac (CoronaVac). Также прививки осуществляли вакцинами AstraZeneca и Pfizer-BioNTech (Comirnaty).

Кроме того, в Министерстве здравоохранения рассказали, что безопасные и эффективные прививки от COVID-19 получили уже около четырех миллионов украинцев.

А 5 августа в Украине за сутки вообще установили новый рекорд прививок. Вакцину от коронавируса получили почти 170 тыс. человек.

В Моршине перестали болеть на коронавирус (facebook.com/moz.ukr)