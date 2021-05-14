В Украине нашли фальшивое масло: названа опасная марка

Управление Госпродпотребслужбы обнаружила во время проверки в Ивано-Франковской области фальсификат сливочного масла. В составе были обнаружены растительные жиры.

Об этом говорится на странице Главного управления Госпотребслужбы в Ивано-Франковской области в Facebook.

Во время проверки продуктов питания в Пистинском лицее на предмет соблюдения требований пищевого законодательства при организации питания детей, были взяты образцы пищевых продуктов для установления их соответствия нормативным документам.

"По результатам лабораторного исследования пробы масла сливочного крестьянского 73% жирности, производитель ООО "Эней" (Украина, Житомирская область, пгт. Романов, ул. Менделеева), не отвечал требованиями нормативной документации – содержит растительные жиры", - сказано в сообщении.

Фото: ua.all.biz

Как отметили в Госпотребслужбе, была отслежена вся партия несоответствующей продукции, отобраны образцы масла и от других партий этого производителям.

Лабораторные исследования показали, что это масло не соответствует названию "Масло сливочное крестьянское". Поставщиком отозвана из торговых сетей вся неподходящая продукция производителя ООО "Эней".

Информация о несоответствии продукта уже направлена в Главное управление Госпотребслужбы Житомирской области, для принятия мер реагирования.