В Украине наглая мошенница обманула две сотни людей: три раза меняла фамилию

В Киеве наглая мошенница обманывала доверчивых украинцев. Женщина создала фейковые аккаунты в соцсетях и размещала там объявления о продаже вещей, потом брала деньги, но товар так и не приходил к адресату. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

На интернет-площадках преступница продавала одежду и предметы быта.

Получив деньги от покупателей она исчезала. Полиция установила, что поступали средства от потерпевших на банковские карточки, оформленные на подставных лиц и электронные кошельки ряда платежных систем. По месту жительства злоумышленницы правоохранители провели обыск, который подтвердил причастность женщины к совершению мошеннических действий в отношении 200 граждан.

В качестве вещественных доказательств правоохранители изъяли компьютерную технику, банковские карты, мобильные телефоны и черновые записи. В полиции сообщили, что женщина трижды меняла фамилию, чтобы скрыться от правосудия.

В настоящее время полиция принимает меры по возврату пострадавшим причиненного материального ущерба. По данному факту проводится досудебное расследование уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнице грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Как мы ранее писали, жители Киева стали жертвой мошенников при попытке снять жилье.