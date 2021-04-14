В Украине начали прививать от COVID-19 китайской вакциной CoronaVac: что нужно знать

Кого будут вакцинировать CoronaVac

Прививка CoronaVac от Sinovac Biotech в Украине, в первую очередь, будет применяться при вакцинации от COVID-19:

маломобильных групп населения,

людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживают.

Также этим препаратом будут вакцинировать:

педагогов, которые будут привлечены в ВНО в 2021 году,

спортсменов, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году,

сотрудников патрульной полиции,

военных ВСУ,

миротворческий контингент, который отбывает в Конго.

Какая вакцина будет для второй дозы

За каждым привитым CoronaVac сейчас резервируется вторая доза из этой же партии, которая будет введена через 28 дней для полной иммунизации от COVID-19.

Так, препарат CoronaVac будет использоваться как для первой, так и для второй прививок, то есть не для тех, кого ранее вакцинировали Covieshield/AstraZeneca.

Какая эффективность вакцины CoronaVac

Эффективность этой прививки в Китае оказалась 65%, а в Турции показатель составил 91,25% в ходе местных испытаний. При этом в Бразильском Институте Бутантан заявили, что эффективность вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac оказалась около 50,4%, а испытания только на легких, умеренных и тяжелых формах COVID-19 показали эффективность 78%.

Вакцина CoronaVac содержит в своем составе инактивированный вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет. Похоже работают вакцины против полиомиелита, гриппа.

Этот препарат от Sinovac Biotech водят внутримышечно. Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы вакцины с интервалом в 14-28 дней.

Когда привезут вакцины Pfizer и кто их получит

Сейчас в Украине для вакцинации от коронавируса используют препараты CoviShield и CoronaVac. А поставку прививок Pfizer в нашу страну - в количестве 117 тысяч доз в рамках инициативы COVAX - ожидают до конца этой недели.

Первая партия Pfizer будет использована для вакцинации персонала и обитателей домов для пожилых людей. После этот препарат получат сотрудники ГСЧС и пограничники.

Интервал между дозами составляет 21-28 дней, всего же для полной иммунизации необходимо сделать две прививки. Вакцина от Pfizer/BioNTech - это мРНК-вакцина. Ее механизм действия заключается в том, что после введения она учит клетки человека вырабатывать белок, который запускает иммунную реакцию в случае заражения коронавирусом.

Какой состав вакцин CoronaVac, CoviShield и Pfizer

Минздрав Украины обнародовал состав вакцин от коронавируса, которые используются в стране. Состав препарата нужно знать, чтобы избежать возможной аллергической реакции после прививки.

Из чего состоит вакцина CoronaVac/Sinovac Biotech

фото: facebook.com/moz.ukr

Из чего состоит вакцина Covieshield/AstraZeneca

фото: facebook.com/moz.ukr

Из чего состоит вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech

фото: facebook.com/moz.ukr

Напомним, что первую партию вакцины CoronaVac ранее Украина получила 25 марта. Всего же правительство заключило контракт с компанией Sinovac Biotech на поставку 1,9 млн доз этого препарата. По словам главы Минздрава Максима Степанова, остальные 1,7 млн доз поступят в ближайшее время (ориентировочно в течение апреля-мая).