В Украине начали метить объявлениями дома, где живут люди с COVID-19

Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

Объявления о больных коронавирусом стали расклеивать по домам, где живут эти люди

Коронавирус в Украине продолжает распространяться, а вот в Днепре придумали еще один изощренный способ борьбы с пандемией COVID-19. На домах, где живут люди с подозрением коронавируса стали развешивать объявления.

В сети появились фото листовок, расклеенных по подъездам, юристы назвали этот возмутительный факт нарушением прав человека, а в мэрии Днепра подтвердили такую информацию, пишет Радио Свобода.

Всего по данным городских властей обклеили ни много ни мало, а 150 многоэтажек. Кроме того, в горсовете опубликовали интерактивную карту, где можно увидеть микрорайоны с выявленными случаями болезни. Правда, на утро 29 апреля эта ссылка уже не активна.

Кроме того, в горсовете подчеркнули, что подъезды в "помеченных" домах будут дезинфицировать чаще остальных. А жителей многоэтажек дополнительно обеспечат антисептиками.

В Днепре на 150 домах появились такие листовки (фото: соцсети)

Юристы называют подобные мероприятия нарушением прав человека. Да, действительно, если инфекция несет общественную угрозу, обработка персональных данных может осуществляться без согласия человека. Но при этом доступ к ней должен быть лишь у ограниченного круга лиц.

И хотя в листовках не указаны ни номера квартир, ни фамилии, соседям не составит труда вычислить заболевшего в подъезде (к примеру, определив, к кому приезжала скорая).

На вечер 28 апреля в Днепропетровской области подтвердили 323 случая коронавирусной инфекции.

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