В Украине начали ловить автохамов "на живца": все детали

В Украине стартовала кампания по выявлению водителей нарушителей ПДД, в частости тех, кто не уступает дорогу каретам "скорой помощи", пожарным, транспорту ГСЧС, которые едут со включенными спецсигналами.

Профилактические мероприятия начаты 13 февраля и продлятся минимум две недели, хотя в случае необходимости их могут продлить.

По словам первого замначальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, проблема с автохамством на дорогах, когда некоторые водители игнорируют маячки и звуковые сирены и сознательно не пропускают оперативные автомобили - довольно актуальна. Об этом передали в пресс-службе МВД.

Отмечается, что за несколько часов такой "охоты" патрульные уже выписали 64 админпротоколов на водителей, которые не предоставляли дорогу и не обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорту.

Речь идет об отчете о зафиксированных нарушениях ПДД в Киеве. Ограничатся ли профилактические мероприятия "Внимание! Спецсигналы!" только столицей - не уточняется.

Напомним, что за этот вид правонарушения предусмотрена административная ответственность - штраф в сумме 510 гривен (ч.3, ст.122 КоАП).

"Не надо забывать, что спецтранспорт спешит на вызов, потому что кто нуждается в немедленной помощи, а потерянное время может стоить кому-то жизни", - подчеркнул Билошицкий.

Также в МВД указали, что нередко ситуации, когда водители не пропускают спешащий на вызов спецтранспорт, завершаются ДТП, и иногда с фатальными последствиями.

В Украине полиция начала кампанию по отлову водителей, которые не пропускают "скорые" и авто ГСЧС со спецсигналами (Фото: mvs.gov.ua)