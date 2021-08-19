В Украине началась новая волна COVID-19: иммунолог предупредил о росте смертей

"К сожалению, мы видим, что эта волна уже началась. Ее пик, видимо, придется на сентябрь и октябрь, но ежедневное увеличение количества и новых инфицированных и новых летальных исходов уже происходит, и мы понимаем, что эта волна неизбежна. Мы еще можем что-то сделать, чтобы ее смягчить, но то, что она будет, то, что она связана с "Дельта"-вариантом, это уже, к сожалению, факт", - заявил он.

По мнению медика, все-таки иммунизация в стране сделала свое дело в плане коллективного иммунитета. Волянский считает, что в Украине нужно прививать в первую очередь группы риска, а не жделающих.

"Но есть одно весомое "но" – мы вакцинируем не группы риска, мы вакцинируем всех желающих. Все страны, которые добились каких-то успехов, они вначале вакцинировали самых пожилых, затем младше и младше. У нас же мы не успели вакцинировать ни пожилых, ни хронически больных, и теперь мы вакцинируем всех подряд", - сказал иммунолог.

Напомним, количество новых случаев коронавируса за 18 августа в Украине возросло до 1560 человек.