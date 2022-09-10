В Украине начал дешеветь популярный овощ

Почему дешевеет картофель

На рынке картофеля в Украине установилась тенденция к снижению цен. По словам экономических аналитиков, основной причиной такой тенденции послужило то, что фермеры собрали урожай в основных регионах страны.

Отмечается, что на сегодняшний день в основных регионах производства цены на картофель варьируются в пределах 5-9 грн/кг ($0,14-0,25/кг), что в среднем на 13% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Причиной такой ситуации эксперты считают сезонное увеличение предложения данной продукции на рынке, в то время как спрос на картофель остается весьма невысоким.

При этом большую часть продукции, поступающей в продажу, составляет картофель невысокого качества, что также негативно сказывается на формировании цен в данном сегменте.

Сколько сейчас стоит картошка

Картофель в Украине сегодня стоит в среднем на 46% дороже, чем в аналогичный период 2021 года.

Эксперты прогнозируют, что тенденция снижения цены в этом сегменте будет сохраняться и далее, поскольку уборочные работы в хозяйствах населения продолжаются.