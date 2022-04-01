Где в Украине уже можно купить алкоголь: что продают и какие правила

В Киеве алкоголь продают только днем

С 1 апреля в Киеве перестал действовать запрет на продажу спиртного. Однако в КГГА разрешили торговлю алкогольными напитками только в дневное время - с 11:00 до 16:00.

Купить их можно в магазинах, супермаркетах, заведениях сферы обслуживания, которые имеют соответствующую лицензию.

Правила продажи спиртного в Одессе

С 1 апреля Одесская областная военная администрация смягчила запрет на торговлю алкоголем. Но продолжают действовать ограничения:

продажу спиртного разрешили только с 09:00 до 15:00 ;

; сохраняется запрет на торговлю напитками с содержанием спирта более 30% объемных единиц;

объемных единиц; алкоголь строго запрещено продавать служащим ВСУ, Нацгвардии, правоохранительных органов, военных формирований.

Таким образом, в магазинах и заведениях сферы обслуживания Одессы с сегодняшнего дня можно приобрести слабоалкогольные напитки, пиво, шампанское, вино, ликер в течение 6 часов днем.

При этом в пресс-службе ОВА заявили, что при увеличении уровня преступности "сухой закон" снова усилят.

Запрет на алкоголь во Львове

С 19 марта и до окончания военного положения на всей территории Львовской области действуют ограничения на торговлю алкоголем. Его запрещено продавать в ночное время с 21:00 до 10:00.

Правило касается как реализации крепких, так и слабоалкогольных напитков. В том числе в ночное время во львовских магазинах и кафе нельзя приобрести пиво.

В Виннице запретили покупать спиртное военным

На территории Винницкой области торговля алкоголем была запрещена с 27 февраля на месяц. С 22 марта в магазинах Винничины разрешили продавать слабоалкогольные напитки.

29 марта местные власти снова уточнили правила продажи спиртного - был введен полный запрет на покупку алкоголя военнослужащим, работникам правоохранительных органов, лицам с оружием.

Ограничения в Николаеве

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким объявил об отмене запрета на продажу алкоголя только в выходные дни с 24 марта. С понедельника по пятницу "сухой закон" на территории области продолжает действовать.

По словам Кима, такое решение связано с необходимостью запускать бизнес в регионе. Но если нарушения будут увеличиваться, послабление отменят.

Продажа алкоголя в Днепропетровской области

Местные власти Днепра с 18 марта ослабили ограничения на торговлю спиртным. В магазинах появились в продаже слабоалкогольные напитки, однако купить можно не более 2 литров в одном чеке. Продажа алкоголя лицам в военной форме запрещена.

В городе Каменское на Днепропетровщине разрешили торговлю всеми видами спиртных напитков только в дневное время - с 10:00 до 18:00 ежедневно с 22 марта.

В Никополе также снят запрет на продажу слабоалкоголки

Стоит отметить, действие военного положение может предусматривать запрет на реализацию алкогольных напитков. Решение об ограничениях на продажу спиртного принимают органы местной власти.