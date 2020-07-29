В Украине мошенники продавали онлайн "левые" лекарства сердечникам и больным раком

В Украине разоблачили мошенников, которые продавали через интернет контрабандные медпрепараты сомнительного качества и неподтвержденного происхождения для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Также были выявлены члены международной группировки, рассказали в СБУ на странице в Facebook 29 июля.

По предварительным данным следствия, зарегистрированные в Украине препараты участники группы из Киева и Харьковской области нелегально получали с территории РФ и одной из стран Западной Азии, в том числе через международные почтовые сервисы.

Такую продукцию злоумышленники предлагали на специализированных интернет-платформах и доставляли ее заказчикам курьерами и сервисами экспресс-доставки. Препараты хранили и транспортировали без соблюдения установленных санитарных норм, в частности температурного режима.

Во время обысков по месту жительства фигурантов и хранения контрабандной продукции правоохранители изъяли почти 2,5 тысячи упаковок медсредств сомнительного качества на общую сумму более 3 миллионов гривен.

Также были обнаружены подтверждающие противоправную деятельность документы и "деньги, вероятно полученные преступным путем".

В настоящее время изъятые препараты намерены отправить на экспертизу.

Также в СБУ заявили, что в рамках ранее открытого уголовного производства проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к махинациям.

В Украине мошенники продавали контрабандные сомнительные лекарства в интернете (Фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

Как сообщалось, в начале июля была раскрыта масштабная схема, когда в Киеве мошенники продавали фальшивые лекарства.

Ранее мы писали о том, что в Украине лекарственные препараты с ненадлежащим качеством можно вернуть.