ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Украине мошенники продавали онлайн "левые" лекарства сердечникам и больным раком

Среда 29 июля 2020 21:23
В Украине мошенники продавали онлайн "левые" лекарства сердечникам и больным раком
В Украине мошенники продавали сомнительные лекарства (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Аферисты доставляли препараты заказчикам курьерами и сервисами экспресс-доставки

В Украине разоблачили мошенников, которые продавали через интернет контрабандные медпрепараты сомнительного качества и неподтвержденного происхождения для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Также были выявлены члены международной группировки, рассказали в СБУ на странице в Facebook 29 июля.

По предварительным данным следствия, зарегистрированные в Украине препараты участники группы из Киева и Харьковской области нелегально получали с территории РФ и одной из стран Западной Азии, в том числе через международные почтовые сервисы.

Такую продукцию злоумышленники предлагали на специализированных интернет-платформах и доставляли ее заказчикам курьерами и сервисами экспресс-доставки. Препараты хранили и транспортировали без соблюдения установленных санитарных норм, в частности температурного режима.

Во время обысков по месту жительства фигурантов и хранения контрабандной продукции правоохранители изъяли почти 2,5 тысячи упаковок медсредств сомнительного качества на общую сумму более 3 миллионов гривен.

Также были обнаружены подтверждающие противоправную деятельность документы и "деньги, вероятно полученные преступным путем".

В настоящее время изъятые препараты намерены отправить на экспертизу.

Также в СБУ заявили, что в рамках ранее открытого уголовного производства проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к махинациям.

В Украине мошенники продавали онлайн &quot;левые&quot; лекарства сердечникам и больным ракомВ Украине мошенники продавали онлайн &quot;левые&quot; лекарства сердечникам и больным ракомВ Украине мошенники продавали онлайн &quot;левые&quot; лекарства сердечникам и больным раком

В Украине мошенники продавали контрабандные сомнительные лекарства в интернете (Фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

Как сообщалось, в начале июля была раскрыта масштабная схема, когда в Киеве мошенники продавали фальшивые лекарства.

Ранее мы писали о том, что в Украине лекарственные препараты с ненадлежащим качеством можно вернуть.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Служба безопасности Украиныконтрабандамедпрепаратымошенничество
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь