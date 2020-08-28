В Украине могут ввести чрезвычайное положение из-за COVID-19: Ляшко назвал условие

В Украине могут ввести чрезвычайное положение из-за стремительного распространения коронавируса и ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. В министерстве здравоохранения допускают, что действующих карантинных мер может оказаться недостаточно для сдерживания вируса.

Об этом заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил в интервью изданию "Апостроф".

По его словам, такой сценарий возможен при внесении в "красную" зону половины территории Украины. Тогда возникнет острая необходимость открытия дополнительных больниц, привлечения волонтеров.

"Когда у нас будет рост значительного количества заболевших и когда 50%, а то и больше административно-территориальных единиц в "красном" уровне эпидемической опасности, то это может привести к перезагрузке системы здравоохранения, потребует открытия дополнительных полевых госпиталей, привлечения волонтеров, тогда целесообразно будет подумать о дальнейших мерах и достаточно ли будет карантина, или будет нужно чрезвычайное положение", - рассказал Ляшко.

При этом заместитель министра раскритиковал нынешние демарши на местных уровнях и протесты против введения тех или иных ограничений из-за COVID-19. Он считает, что подобные демонстрации несогласия происходят "под выборы", и в итоге могут плохо аукнуться.

"Поскольку вся власть, которая есть на любом уровне, заинтересована в сохранении здоровья граждан. Эти манипуляции, которые сегодня возникают на местном уровне, чтобы получить себе баллы перед голосованием, потом пойдут им в минус. О них потом вообще забудут как о кандидатах", - отметил Ляшко.

Какие запреты возможны при режиме чрезвычайного положения

Режим ЧП - это особый режим, который регулируется Конституцией Украины и Законом о правовом режиме ЧП. Вводится на срок от 30 дней. Для введения такого режима нужно собрать СНБО, подписать документ о режиме у президента и проголосовать его в Верховной Раде. В документе должно быть указано: причины, сроки, меры, права и свободы, специальные органы власти, военное командование, местное самоуправление. Такой режим предусматривает:

Ограничение движения транспортных средств и их досмотр.

Усиление охраны общественного порядка и объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения.

Запрет на проведение массовых забастовок и мероприятий.

Принудительное отчуждение или изъятие имущества у юридических и физических лиц.

Введение комендантского часа.

При режиме ЧП возможны дополнительные меры:

Повинность для юридических лиц – размещение эвакуированных или аварийно-спасательных служб, военных, которые занимаются локализацией ситуации.

Запрет на строительство новых или расширение действующих предприятий, которые не связаны с ликвидацией ситуации.

Введение особого порядка распределения продуктов питания и предметов первой необходимости.

Мобилизация и использования ресурсов предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности.

Изменение режима предприятий, учреждений, организаций.

Переориентация заводов и производств на производство необходимой продукции.

Напомним, что правительство Украины обновило список городов в "красной" зоне карантина.

Ранее эпидемиолог предупредил о тотальном жестком карантине и заявил, что в Украине придется все закрывать.