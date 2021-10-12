В Украине могут рекордно подорожать популярные овощи: в чем причина

По словам экспертов, цены будут настолько высокими, что многие украинцы их просто "не потянут".

"Цены на тепличные овощи начали быстро расти уже сейчас. Поэтому не исключено, что еще до нового года цены на огурцы, помидоры и перец обновят исторические рекорды", - сказано в сообщении.

В чем причина подорожания

Резкое повышение цен на газ и другие энергоносители, необходимые для теплиц, подорожание удобрений и международных перевозок - это главные причины подорожания овощей.

Аналитики сообщают, что в результате рекордного роста цен на газ в Европе уже сейчас серьезно страдают тепличные хозяйства Германии, Польши и других стран ЕС.

Овощи из теплых стран, например, из Турции, тоже могут сильно взлететь в цене из-за повышенного на них спроса.