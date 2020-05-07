В Украине могут появиться дешевые авто из США и Европы: виновата пандемия

Пандемия коронавируса в Украине и мире продолжает бушевать и карантинные ограничения сказываются на всех отраслях бизнеса. Потребительский интерес снижается ко многим товарам, а это приводит к тому, что цены начинают опускаться.

Автомобильный рынок в США и Европе тоже начал проседать из-за коронавируса и эксперты прогнозируют существенное падение цен на машины уже к лету. Об этом пишут в Telegram-канале "Мир автомобилей".

Как отмечают специалисты, к лету-началу осени ожидается существенное падение цен на новые и б/у машины из Европы. Стоимость автомобилей из США уже начала снижаться. Это связано с тем, что цены на б/у автомобили на аукционах в Америке начали снижаться.

"Если раньше Copart BMW 3 серии 2017 года стоил около $10-11 тыс., то недавно его продали за $7 тыс. Правда, в Украину такие авто привозят чаще всего под конкретного заказчика", - рассказали эксперты.

А вот по поводу европейских рынков эксперты прогнозируют программы скидок за покупку новых вместо старых автомобилей. И это приведет к массовому ввозу автомобилей из стран ЕС в Украину.



"Б/у машины отправятся на реализацию в другие страны, включая Украину. Но произойдет это не раньше осени. Если говорить о новых европейских машинах, то скидки возможны при покупке отдельных партий производства 2019-2020 года с других рынков, где продажи обвалились. Цены на внутреннем рынке на б/у авто на данный практически не упали", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты дали тревожный прогноз по курсу доллара на май.