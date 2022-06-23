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В Украине многие области накроют дожди с грозами, усилится ветер

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Четверг 23 июня 2022 07:27
В Украине многие области накроют дожди с грозами, усилится ветер Фото: погода в Украине будет дождливая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине в четверг, 23 июня, будет с осадками в виде дождей с грозами, которые накроют большую часть территории страны. Также ожидается усиление ветра, и порывы местами будут достигать 20 метров в секунду. Температура воздуха останется комфортная, хотя в целом посвежеет.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра и на сайте Meteoprog.

Дождливо и пасмурно будет везде, кроме западной части Украины, но сильные ливни не ожидаются.

  • Погода в центральных регионах 23 июня

В Винницкой и Полтавской областях прогнозируются осадки, будет облачно. Столбики термометров покажут ночью +8... +12 градусов, днем ​​+19... +23 градусов.

В Черкасской и Кировоградской областях будет пасмурно, пройдут дожди, местами с грозами. Температура воздуха ночью +10... +13 градусов, днем ​​+17... +20 градусов.

В Днепропетровской области дожди, облачно с прояснениями. Столбики термометров ночью покажут +8... +11 градусов, днем ​​+19... +22 градусов.

  • Погода в западных регионах 23 июня

Во Львовской и Ивано-Франковской областях будет облачно с прояснениями, без дождей. Температура воздуха ночью +8... +12 градусов, днем ​​+20... +23 градусов.

В Волынской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях - без осадков. Температура воздуха ночью +8... +11 градусов, днем ​​+19... +22 градусов.

В Черновицкой области ожидается сухая погода. Столбики термометров ночью покажут +9... +12 градусов, днем ​​+22... +24 градусов.

В Закарпатской области будет переменная облачность, без дождей. Температура воздуха ночью +10... +13 градусов, днем ​​+24... +27 градусов.

  • Погода на севере Украины 23 июня

В Киевской, Черниговской и Сумской областях - пасмурно и дождливо, вероятны местами грозы Столбики термометров ночью покажут +11... +14 градусов, днем ​​+20... +23 градусов.

В Житомирской области - без осадков. Температура воздуха ночью +10... +12 градусов, днем ​​+21... +23 градусов.

  • Погода в восточных регионах 23 июня

В Харьковской и Донецкой областях пройдут дожди. Столбики термометров ночью покажут +9... +12 градусов, днем ​​+21... +24 градусов.

В Луганской области будет облачно, ожидается дождь с грозой. Температура воздуха ночью +10...+13 градусов, днем ​​+23... +25 градусов.

  • Погода на юге Украины 23 июня

В Одесской области будет пасмурно, вероятен кратковременный дождь. Столбики термометров ночью покажут +11... +14 градусов, днем ​​+23... +25 градусов.

В Николаевской и Херсонской областях пройдут дожди. Температура воздуха ночью +12... +14 градусов, днем ​​+20... +23 градусов.

В Запорожской области и в Крыму облачно с прояснениями, дождь. Температура воздуха ночью +12... +14 градусов, днем ​​+19... +21 градусов.

Напомним, ранее мы публиковали прогноз погоды на июль в Украине.

Также перед этим синоптик рассказал, что весна в Киеве была уникальной в этом году.

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