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В Украине медикам-борцам с коронавирусом значительно повысят зарплату

STYLERКоронавирус    30.03.2020 - 19:52
В Украине медикам-борцам с коронавирусом значительно повысят зарплату
Коронавирус в Украине (фото: коллаж РБК-Украина)

Коронавирус в Украине продолжает распространятся, но медикам поднимут зарплату

Коронавирус в Украине зафиксирован уже у 480 человек. При это за последние сутки COVID-19 подтвердился у 62 человек. Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон о доплате к зарплате медиков, которые участвуют в борьбе с коронавирусом, в размере до 300%.

За принятия законопроекта №3275 свои голоса отдали 312 народных депутатов при 226 минимально необходимых голосов. Данный закон вступит в силу в течение следующей недели.

При этом надбавка к зарплате будет начисляться до завершения мероприятий, связанных с ликвидацией коронавируса в стране.

Напомним, что ученые выяснили настоящее происхождение коронавируса. Специалисты, которые занимаются соответствующими исследованиями, заявили, что COVID-19 появился естественным путем.

Для защиты от коронавируса эксперты рекомендует часто мыть руки, и не прикасаться к лицу. Особенно это касается глаз. При этом самый лучший способ защититься от инфекции - максимальная социальная изоляция.

Ранее сообщалось о том, что украинцев предупредили о штрафах до 34 тысяч гривен за нарушителей карантинных требований. В Киеве полиция начала проводить рейды в лесопарковых зонах. На нарушителей карантина, которые решили устроить пикники на природе, будут составлять административные протоколы и штрафовать.

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