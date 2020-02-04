В Украине лютует опасный грипп: какие продукты помогут защититься

Какие продукты помогут защитить организм от гриппа и ОРВИ (фото: freepik.com)

От гриппа и ОРВИ помогут защитить некоторые продукты

Грипп и ОРВИ в Украине уже превысили эпидемиологический порог, а в некоторых областях объявлена эпидемия. За сезон 2019-2020 года от осложнений гриппа умерло 13 украинцев. Недавно медики рассказали, какие продукты помогут защитить и укрепить свой организм, сделав его более устойчивым к вирусным инфекциям. Как питаться в эпидсезон - в материале Styler.

Стоит отметить, что только за прошедшую неделю - с 27 января по 2 февраля - заболело более 200 тысяч человек, четверо умерло.

Диетологи советуют вспомнить о том, что богатая витаминами диета и здоровый образ жизни помогут вашему организму быстро и успешно справиться с вирусными инфекциями.

Лучшие продукты в разгар эпидемии гриппа и ОРВИ

Картофель. Этот главный для украинцев овощ - настоящая кладезь витамина С. Также он богат микроэлементами, которые поддерживают организм в борьбе с вирусами.

Морковь. В дополнение к витамину С, в моркови также много каротиноидов. Они оказывают антиоксидантное действие и поддерживают иммунную систему.

Шпинат. Зеленые листья шпината богаты витамином А, который поддерживает здоровье кожи и слизистых оболочек и, таким образом, защищает от вирусов. Он также содержит много железа.

Капуста. Обычная или красная капуста богата витамином А, витамином С и селеном.

Орехи и семена. Орехи и семена содержат ценные питательные вещества, такие как витамин Е, цинк, селен и медь. Они помогают слабой иммунной системе.

Рыба. В рыбе содержатся полезные витамины группы В, а также много цинка и селена. Последние являются необходимыми микроэлементами и укрепляют защитные силы организма.