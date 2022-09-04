UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине легализуют порнографию? Зеленский уже ответил на петицию

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Украинцы создали петицию, в которой призвали президента Украины легализировать порнографию и эротику. В августе эта петиция набрала необходимые 25 000 голосов для рассмотрения.

Что ответил Владимир Зеленский на петицию о легализации порнографии - читайте ниже.

Автор электронной петиции о легализации порнографии и эротики - Сиромский Тарас Михайлович. В своем обращении к президенту он отметил, что большинство развитых стран не имеют запретов на порнографическую деятельность. А в Украине существует закон, который нарушает права человека и дает очень обобщенный ответ о понятиях, что такое порнография и эротика.

"Нам пора двигаться к цивилизованным государствам, а не сидеть на уровне стран третьего мира, где запрещают женщинам носить коротенькие юбки или раздеваться на пляже.

Тем более сейчас, когда много людей потеряли работу и это идеальный шанс принести деньги в украинские бюджеты, когда для многих - это единственный способ общения с противоположным полом из-за особенностей здоровья или места пребывания", - говорится в тексте петиции.

Зеленский заявил, что реализацию государственной политики в сфере защиты общественной морали и обращения продукции и зрелищных мер сексуального характера обеспечивает Кабинет министров, поэтому эту петицию должны рассматривать должны там.

"Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Украины Д. Шмыгалю с просьбой проработать, согласно компетенции, поднятый в электронной петиции вопрос и проинформировать о результатах обращения автора обращения", - сказано в ответе президента.

Кстати, ранее мы писали о том, что в Киеве появилась петиция о запрете электросамокатов.

А еще рассказывали о том, что киевляне требуют сократить комендантский час с помощью петиции.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПетицияВладимир Зеленский