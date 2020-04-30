В Украине лечат коронавирус смертельно опасным препаратом: что известно

Коронавирус в Украине инфицировал 10406 граждан страны, умерли от осложнений инфекции 261, выздоровели 1238. Пандемия COVID-19 в стране приближается к пику, об этом сообщает Минздрав, который фиксирует новые случаи заболевания каждый день. Тем временем, в стране разрешили для лечения COVID-19 препарат гепарин, который является опасным и может привести к смерти человека.

Как отмечают китайские ученые в статье, опубликованной в электронной библиотеке medRxiv, вред от этого лекарства намного больше, чем польза.

Ранее медики говорили, что лекарство улучшает работу легких, растворяя тромбы и подавляя воспаления. Но после того, как ученые проанализировали 61 пациента из китайской больницы в Ухане, выводы стали другими. Отметим, что больные коронавирусом находились в отделениях интенсивной терапии и получали гепарин в качестве лечения. У большинства из них лекарство привело к возникновению тромбоцитной недостаточности.

Данное состояние характеризуется тем, что вырабатываемые иммунитетом антитела начинают атаковать тромбоциты, с которыми взаимодействует гепарин, — в итоге не только не растворяются старые тромбы, но образуются новые. Осложнения при этом приводят к смерти.

По словам специалистов, гепарин нельзя применять для борьбы с коронавирусной инфекцией в любых обстоятельствах, его нужно заменить другими антикоагулянтами, не имеющими столь опасных побочных эффектов.

Отметим, что 29 апреля Минздрав внес в протокол лечения коронавируса препарат гепарин. Министр здравоохранения Максим Степанов подчеркнул, что включение антикоагулянтов в протоколы "принимают специалисты", и эти препараты входят в протоколы лечения COVID-19 и других стран, в том числе европейских и США.

Как мы ранее писали, украинские медики рассказали, когда в стране утихнет COVID-19.