Как в Украине купить-продать землю: все подробности

Рынок земли в Украине открыт с конца марта месяца. За это проголосовало 259 народных депутатов. При этом открытие рынка земли прошло со скандалами. Ряда политических сил выступили против этого решения, а аграрии устроили митинги под Радой и перекрывали дороги в знак протеста.

Законопроект предусматривает, что до 1 января 2030 года цена продажи земельных участков, выделенных в на местности, не может быть меньше их нормативной оценки.

Во время продажи земли преимущественное право на ее приобретение предоставляется арендатору. Если же земля продается через аукцион, то арендатор может выиграть торги, если заплатит наивысшую предложенную цену.

Арендатор также может передать преимущественное право на приобретение участка другому лицу, но об этом в письменной форме должны уведомить владельца земли.

Граждане, которые имеют право постоянного пользования, пожизненного наследуемого владения земельными участками, а также арендаторы, которые переоформили право постоянного пользования в отношении земельных участков, имеют право на выкуп земель в собственность с рассрочкой до 5 лет по цене, равной нормативной денежной оценке участков, без земельных торгов.

Расчеты при оплате земельных участков можно проводить только в безналичной форме.

Сколько будет стоить земля

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует, что 1 гектар земли в Украине будет оцениваться в более 2 тысяч долларов.

Стоит отметить, что закон вступит в силу с 1 июля 2021 года, кроме пункта 2, который начинает действовать со дня опубликования этого закона.

В первые два года на покупку земли будет действовать ограничение – не больше 100 гектаров в одни руки. Но данное ограничение не распространяется на тех, кто получил землю до вступления в силу этого закона.

Напомним, что во время выступления в Раде Зеленский объяснил, что необходимость принятия земельного закона является одним и з требований МВФ, чтобы получить транш.