В Украине коронавирусом заболел годовалый малыш

В Ровно коронавирусом заболел малыш (коллаж РБК-Украина)

В Ровенской области инфекцию обнаружили у годовалого малыша

В Ровенской области продолжает расти заболеваемость COVID-19. Так, за последние сутки инфекцию обнаружили еще у 47 людей. Среди них - годовалый малыш. Как сообщает глава Ровенской ОГА Виталий Коваль у себя на странице в Facebook, самому старшему инфицированному 69 лет.

"Таким разом в Ровенской области сейчас имеем 6317 случаев заболевания коронавирусной болезни. Из них 512 детей и 618 медиков. В области в с.Борове Заричненского района", - сообщил Виталий Коваль.

Он отметил, что выздоровели от коронавируса 4832 человека из области. По словам Коваля, за последние сутки от инфекции умерла 62-летняя женщина из села Боровое.

Напомним, что всего в Украине с начала эпидемии инфицировались 72 168 человек. Выздоровели 39 543 человек, в том числе за вчера 235 случаев. Количество смертельных случаев составляет 1725, за минувшие сутки умерли еще 16 человек.

По состоянию на 3 августа в Украине фиксируют небольшой спад количества случаев коронавируса, за вчера заразились еще 990 человек. Больше всего новых случаев выявили во Львовской области, Киеве, Черновицкой и Харьковской областях.

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