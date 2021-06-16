UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине из-за Троицы изменили работу центров вакцинации от COVID-19: какой теперь график

Автор: Владимир Костырин

В Украине решили изменить график работы центров вакцинации от коронавируса в связи с праздничными выходными на этой неделе, когда православные будут отмечать большой религиозный праздник Троицу.

Об этом 16 июня передали в министерстве здравоохранения Украины на странице в Facebook.

Таким образом в ведомстве внесли коррективы в графики работы центров, двери которых откроются для посетителей, желающих сделать прививку от COVID-19, на этот раз в будни: в четверг и пятницу, 17-18 июня, а еще некоторые будут работать в понедельник, 21 июня.

Как будут работать центры вакцинации (список):

Список центров может обновляться, и за точным расписанием работы можно следить по этой ссылке.

Кто может вакцинироваться от COVID-19 в центрах

В центрах вакцинации получить прививку от коронавируса могут те, кто записался в лист ожидания вакцинации в приложении или через сайт "Дія", или через контакт-центр Минздрава

Кроме того, можно вакцинироваться в порядке "живой" очереди при наличии паспорта гражданина Украины или ID-карты и идентификационного кода, а также при наличии декларации с семейным врачом.

Приоритет отдается пожилым людям.

Ранее сообщалось, что в Киевской области увеличили количество центров вакцинации от COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныПраздникиТроицавакцинацияграфикВакцина от коронавируса