В Украине исчезает прибыльная профессия: шокирующая статистика

Работа в Украине в IT-индустрии исчезает (иллюстративное фото: pixabay.com)

Работы в Украине в IT-индустрии стало существенно меньше

В IT-индустрии в Украине снижается количество предложений по работе. В апреле 2020 года количество вакансий для IT-специалистов уменьшилось по сравнению с мартом на 20% и упало до уровня осени 2017 года. Количество предложений для специалистов без опыта и с опытом до года уменьшилось на 56% и 48% соответственно.

Как сообщается в результатах исследования, проведенного порталом DOU, в Украине за время жесткого карантина существенно увеличилось количество безработных, и уменьшилось количество вакансий. Такая же тенденция наблюдается в IT-индустрии.

По данным портала, в апреле 2020 года количество предложений для специалистов в сфере IT уменьшилось в среднем на 20% по сравнению с мартом. Сейчас количество предложений равно уровню, который наблюдался осенью 2017 года.

Наиболее положительная динамика наблюдалась в категориях Unity, Security и Product Manager. При этом существенно упало количество предложений среди категорий .NET, QA, Front-End, Ruby и HR. Хуже всего с вакансиями в Харькове и Львове — снижение на 44% и 40% соответственно.

Сейчас работодатели предлагают места в основном опытным специалистам. Но даже на них сократился спрос на 18%, по сравнению с данными за апрель 2019 года. При этом количество предложений для специалистов без опыта и с опытом до года уменьшилось на 56% и 48% соответственно.

При этом отмечается, что количество IT-компаний, предлагающих работу, уменьшается. В апреле свои вакансии разместили на 222 компании меньше по сравнению с мартом, когда в Украине только ввели карантин.

Напомним, что фонд соцстраха компенсирует половину зарплаты за время изоляции от COVID-19.

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