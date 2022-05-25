В Украине хотят запретить аборты во время войны: "родители убивают детей, как российские оккупанты"

В Украине появилась петиция с предложением запретить аборты во время войны. Автор призывает президента Украины принять соответствующие меры для предотвращения демографического кризиса.
Что думают о такой инициативе украинцы - читайте в нашей статье Styler ниже.
Петиция была опубликована 23 мая и в настоящее время набрала лишь 7 голосов из 25 тысяч необходимых, чтобы быть рассмотренной на законодательном уровне.
По мнению автора законопроекта, украинские родители повторяют действия оккупантов, убивая украинских детей.
"Учитывая события последних дней в Украине, гибель наших защитников и мирных жителей, принимая во внимание количество наружно перемещенных лиц, беженцев за границу, демографические статистические данные Украины последних лет, призываем Президента Украины внести законопроект о запрете абортов в Украине для возобновления и прироста украинского народа, ради светлого будущего украинского народа", - призывает автор петиции Головчак Анатолий Николаевич.
Интересно, что на 23 мая зарегистрирована еще одна похожая петиция, где автор - Курило Ирина Владимировна, цитируя Библию требует запретить аборты.
Украинцы в соцсетях высказали свое мнение относительно лишения женщины права выбора. Учитывая большое количество изнасилований российскими оккупантами и случаи беременности украинских женщин и девушек от насильников, такая петиция выглядит абсурдно.
Вот что пишут об инициативе в соцсетях:
Отметим, что похожие петиции появляются по нескольку раз в год. Однако они никогда не набирают достаточного количества голосов.
Ранее мы писали, что оккупанты впятером изнасиловали 14-летнюю девочку. Теперь она беременна и намерена рожать.
Также сообщалось, что в Ирпене трое оккупантов на глазах у девушки изнасиловали и убили маму и 15-летнюю сестренку.