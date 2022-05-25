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В Украине хотят запретить аборты во время войны: "родители убивают детей, как российские оккупанты"

Новина українською →
Среда 25 мая 2022 17:06
В Украине хотят запретить аборты во время войны: "родители убивают детей, как российские оккупанты" Фото: В Украине хотят запретить аборты во время войны
Автор: Светлана Мащенко

В Украине появилась петиция с предложением запретить аборты во время войны. Автор призывает президента Украины принять соответствующие меры для предотвращения демографического кризиса.

Что думают о такой инициативе украинцы - читайте в нашей статье Styler ниже.

Петиция была опубликована 23 мая и в настоящее время набрала лишь 7 голосов из 25 тысяч необходимых, чтобы быть рассмотренной на законодательном уровне.

По мнению автора законопроекта, украинские родители повторяют действия оккупантов, убивая украинских детей.

"Учитывая события последних дней в Украине, гибель наших защитников и мирных жителей, принимая во внимание количество наружно перемещенных лиц, беженцев за границу, демографические статистические данные Украины последних лет, призываем Президента Украины внести законопроект о запрете абортов в Украине для возобновления и прироста украинского народа, ради светлого будущего украинского народа", - призывает автор петиции Головчак Анатолий Николаевич.

В Украине хотят запретить аборты во время войны: &quot;родители убивают детей, как российские оккупанты&quot;

Интересно, что на 23 мая зарегистрирована еще одна похожая петиция, где автор - Курило Ирина Владимировна, цитируя Библию требует запретить аборты.

В Украине хотят запретить аборты во время войны: &quot;родители убивают детей, как российские оккупанты&quot;

Что думают о таких инициативах украинцы

Украинцы в соцсетях высказали свое мнение относительно лишения женщины права выбора. Учитывая большое количество изнасилований российскими оккупантами и случаи беременности украинских женщин и девушек от насильников, такая петиция выглядит абсурдно.

Вот что пишут об инициативе в соцсетях:

  • Ну хай отой головчак анатолій миколайович сам і народжує, якщо йому так хочеться.
  • Світле майбутнє, коли жінки будуть робити аборти нелегально у підвалах та помирати під час цього... Світле майбутнє, з дітьми в дитбудинках, від яких відмовились батьки, бо він був незапланований... Оце так, майбутнє.
  • Пусть мужики сами рожают, в чем бл**ь дело? Нужно создать петицию, где будет сказано, что мужики не имеют право решать, что делать женщине с ее телом.
  • Ось Анатолій хай і рожає. Плювати як. Зараз я внесу ініціативу про те, що всі чоловіки мають народжувати, хай як хочуть це вирішують.
  • Бо не їм народжувати, а ще їм свербить, що їх за кордон не пускають.
  • Ото зараз зґвалтованим дівчатам буде по кайфу дітей народжувати. Цікаво, скільки дітей Толя всиновив якщо він так вже переймається долею українців.
  • Пропоную, щоб маткою українців став Толя, і він су*а, народжував за всіх.
  • Ось зараз згвалтованим дівчатам буде по кайфу дітей народжувати.
  • Цікаво, скільки дітей Толя усиновив якщо він так вже стурбований.

Отметим, что похожие петиции появляются по нескольку раз в год. Однако они никогда не набирают достаточного количества голосов.

Ранее мы писали, что оккупанты впятером изнасиловали 14-летнюю девочку. Теперь она беременна и намерена рожать.

Также сообщалось, что в Ирпене трое оккупантов на глазах у девушки изнасиловали и убили маму и 15-летнюю сестренку.

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