В Украине хотят ввести жестокий закон: все подробности и кто пострадает

В Украине более 50 граждан проявили крайнюю жестокость и подписали скандальную петицию, автор которой требует уничтожать всех собак, не имеющих владельцев. Обращение граждан к президенту в форме петиции опубликовано на сайте электронных петиций.

В Украине хотят убивать всех собак, не имеющих владельцев. А также тех собак, которые нарушают общественный порядок.

За несколько часов после публикации петиция набрала около 50 голосов из необходимых 25 тыс. Такое требование не оставили без внимания защитники животных. Например, основатель проекта UAnimals Александр Тодорчук говорит, что хоть и возмущен такой петицией, но уверен, что у нее нет шансов набрать нужное число голосов. Об этом пишет "Сегодня".

"На самом деле удивляться такой петиции не стоит, потому как люди есть разные. Лично я не верю, что она соберет нужное число подписей. Кроме того, ни президент, ни Верховная Рада не пойдут на нарушение закона, поэтому петиция не будет принята. проблема обращения с животными в Украине сейчас актуальна. Очень часто правоохранители не приезжают на вызовы, связанные с жестоким обращением с животными. В стране в единичных случаях удалось довести дело до суда. Несколько лет тому назад в Украине была усилена ответственность за жестокое обращение с животными. Например, за особую жестокость сейчас предусмотрено до 8 лет тюрьмы. Но в реальности есть лишь единичные случаи, когда виновные получали тюремные сроки протяженностью от полугода до года. Например, человек, который издевался над котами и собаками и снимал все это на видео", – считает Тодорчук.

Руководитель зоозащитной организации Елена Голубничая считает, что петиция, в которой идет речь о массовых убийствах собак – не единственная за последнее время.

"В Хмельницком был случай, когда бывший директор приюта пытался продвинуть петицию об усыплении собак. Она с грохотом провалилась. Мы подали встречную петицию – о стерилизации животных, она набрала в три раза больше голосов", – рассказала Елена Голубничая.

Напомним, что исчезнувших животных показали на видео с высоты птичьего полета.