В Украине две новых жертвы коронавируса: работник метро и владелец рынка

Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

От COVID-19 скончались еще два человека - в Киеве и Запорожье

Коронавирус в Украине был диагностирован уже у 3372 человек, из которых 98 пациентов скончались. 14 апреля стало известно еще о двух жертвах коварного COVID-19 в Украине.

В Киеве от коронавируса скончался работник столичного метрополитена. 67-летний мужчина проживал в Деснянском районе и работал слесарем. Последний раз на работе он был 31 марта и по данным Киевского городского лабораторного центра МОЗ Украины, он не выезжал за границу и не имел контактов с теми, кто посещал зараженные страны.

"Мужчина заболел 31 марта. У него был насморк, кашель, температура +39. Больной никуда не обращался. 7 апреля он обратился в Киевскую городскую клиническую больницу №8. Ему был поставлен диагноз – внегоспитальная пневмония, COVID-19 оставался под вопросом. Быстрый тест, который сделали больному 7 апреля – оказался негативным. И только лабораторное исследование, сделанное в нашем лабораторном центре 10 апреля, подтвердило позитивный результат – COVID-19. Увы, мужчина умер 13 апреля, но мы только сегодня об этом узнали", - рассказали сайту "Сегодня" в МОЗ.

Второй жертвой коронавируса стал 65-летний владелец рынка в Запорожской области. Как сообщили в ГУ "Запорожский областной лабораторный центр МОЗ Украины", мужчина лечился дома самостоятельно.

У него была высокая температура в течение нескольких дней, но он сбивал ее парацетамолом и к врачам не обращался. Когда состояние ухудшилось, его госпитализировали в отделение интенсивной терапии областной инфекционной больницы. У пациента диагностировали пневмонию, а потом анализы подтвердили COVID-19. Мужчину подключили к аппарату ИВЛ, но он умер от осложнений.

Как сообщают запорожские СМИ, 65-летний мужчина – это директор рынка Комунарского района города Запорожье, который 21 марта отказывался закрыть свой рынок на карантин. На него составили административный протокол.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на Прикарпатье скончался пациент с COVID-19, который победил вирус и готовился к выписке.