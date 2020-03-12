В Украине два новых случая коронавируса: что известно о зараженных

Коронавирус в Украине диагностировали еще у двоих человек. Один из них относится к группе риска. Об этом официально сообщили в Минздраве. Что известно об инфицированных - в материале Styler.

Вечером в четверг, 12 марта, было объявлено, что коронавирус COVID-19 был диагностирован у женщины пенсионного возраста из Житомирской области. Как известно, с возрастом повышается вероятность осложнений и возникновения смертельно опасной вирусной пневмонии.

Второй случай коронавирусной инфекции - у мужчины из Черновицкой области. Его жена находилась в Италии на протяжении последних 14 дней.

"Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, происходит работа с контактами. Ранее в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса COVID-19 у мужчины в Черновцах, сейчас его состояние удовлетворительное", - сказано в сообщении Минздрава.

Коронавирус в Украине выявили еще у двух человек (скрин: Telegram/Минздрав)

Напомним, что более всего рискуют заразиться и получить осложнения из-за коронавируса пожилые люди, а также люди с хроническими болезнями: диабет, заболевания сердца и легких.

Коронавирус в Украине - группы риска (фото: Минздрав)

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