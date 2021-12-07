В Украине дорожают продукты: что нужно купить уже сейчас и как сэкономить

Что из товаров можно купить уже сейчас

Например, алкоголь. Спиртное на новогодний стол смело приобретайте уже сейчас, оно точно не испортится. За год цена на горячительные напитки возросла и в канун праздника может еще подняться. Это касается импортного алкоголя.

Также загодя можно купить и бакалею. Она спокойно может дожидаться своего часа на кухне. Это касается консервированного горошка, консерв и икры.

А вот фрукты и овощи, конечно, не долежат до праздника. Их можно купить за неделю до праздника.

Как сэкономить

Если вы не хотите потратить половину зарплаты на новогодний стол - периодически наведывайтесь в супермаркет и проверяйте там скидки и акционные товары. Но не забывайте смотреть на сроки годности продуктов.

Возможно, они подходят к концу и магазины такой хитростью пытаются продать залежавшийся товар.