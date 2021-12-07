UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине дорожают продукты: что нужно купить уже сейчас и как сэкономить

Автор: Людмила Жукова

Повышение цены на продукты перед Новым годом в Украине - явление традиционное. Для того, чтобы сэкономить, некоторые товары можно купить уже сейчас. Без лишней суеты и очередей.

Об этом рассказали в сюжете ТСН.

Что из товаров можно купить уже сейчас

Например, алкоголь. Спиртное на новогодний стол смело приобретайте уже сейчас, оно точно не испортится. За год цена на горячительные напитки возросла и в канун праздника может еще подняться. Это касается импортного алкоголя.

Также загодя можно купить и бакалею. Она спокойно может дожидаться своего часа на кухне. Это касается консервированного горошка, консерв и икры.

А вот фрукты и овощи, конечно, не долежат до праздника. Их можно купить за неделю до праздника.

Как сэкономить

Если вы не хотите потратить половину зарплаты на новогодний стол - периодически наведывайтесь в супермаркет и проверяйте там скидки и акционные товары. Но не забывайте смотреть на сроки годности продуктов.

Возможно, они подходят к концу и магазины такой хитростью пытаются продать залежавшийся товар.

Как мы ранее писали, в Украине взлетит в цене алкоголь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новый год